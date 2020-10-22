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Номер извещения
ГП008810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-27-45
Факс
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Адрес электронной почты
Venera.Muhametgalina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Мухаметгалина Венера Аскадулловна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2020 13:00 GMT +322.10.2020 13:0022.10.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008810Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске. Челябинск
Подведение итогов не позднее
02.11.2020 13:0002.11.2020 13:0002.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске. Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.11.202002.11.2020 13:0002.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске. Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 единицы для нужд ООО «Мечел-Материалы»в г. Челябинске.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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