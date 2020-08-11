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Номер извещения
ГП008789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
07.08.2020 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Контактный телефон
+7 965 626-00-79
Факс
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Адрес электронной почты
i.yamaliev@domkor.com
Ф.И.О. контактного лица
Ямалиев Ильнар Фаязович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008789Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.08.2020 09:0011.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП008789Дата окончания срока рассмотрения заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны
Дата и время проведения
11.08.2020 09:3011.08.2020 09:3011.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП008789Дата и время проведения заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 12:0011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008789Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
11.08.202011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008789Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:25-й квартал, 06 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.
Начальная цена
5 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОМКОР СТРОЙ
Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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