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Номер извещения
32009387508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплексных рабочих мест инженеров основного производства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплексных рабочих мест инженеров основного производства.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 06:00 GMT +317.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплексных рабочих мест инженеров основного производства.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 06:0017.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387508Дата и время вскрытия заявок Поставка комплексных рабочих мест инженеров основного производства.ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплексных рабочих мест инженеров основного производства.
Начальная цена
304 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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