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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку металлопроката

    Право заключения договора на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387750Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    протокол_№_674_от_18.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.202018.08.2020 23:5918.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009387750Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 23:5925.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387750Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387750Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    1 323 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717312/name/5f3e643f2ad497.21039489

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами"

    Кол-во: 3500.00000

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