Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового разряда - 6 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 40.00000

"Позиция 2" "Карта памяти" Кол-во: 3.00000

"Позиция 3" "Сетевая карта" Кол-во: 2.00000

"Позиция 4" "Блок управления" Кол-во: 8.00000

"Позиция 5" "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового разряда не менее 9 Ач, Номинальное напряжение - 6 В" Кол-во: 8.00000

"Позиция 6" "Стяжка размер 100x2.5 мм, цвет черный" Кол-во: 8.00000

"Позиция 7" "Стяжка размер 150x3.6 мм, цвет черный" Кол-во: 8.00000

"Позиция 8" "Стяжка размер 200x3.6 мм, цвет черный" Кол-во: 8.00000

"Позиция 9" "Стяжка размер 250x3.6 мм, цвет белый" Кол-во: 8.00000

"Позиция 10" "Изолента" Кол-во: 15.00000

"Позиция 11" "Площадка самоклеющаяся длина – 27.7 мм; ширина – 27.7 мм" Кол-во: 6.00000

"Позиция 12" "Площадка самоклеющаяся длина – 19 мм; ширина – 19 мм" Кол-во: 6.00000

"Позиция 13" "Саморез размер 3.8 мм.х35 мм" Кол-во: 1.00000

"Позиция 14" "Саморез размер 3.8 мм.х45 мм" Кол-во: 1.00000

"Позиция 15" "Саморез размер 3.8 мм.х25 мм" Кол-во: 1.00000

"Позиция 16" "Дюбель ''ёжик''" Кол-во: 3.00000

"Позиция 17" "Кабель-канал" Кол-во: 120.00000

"Позиция 18" "Розетка габариты 71.45 x 64.5 x 25.2 мм." Кол-во: 20.00000

"Позиция 19" "Розетка габариты 47x64.5x25.2 мм" Кол-во: 60.00000

"Позиция 20" "Коннектор" Кол-во: 6.00000

"Позиция 21" "Электронный ленточный принтер" Кол-во: 1.00000

"Позиция 22" "Лента для термопринтера" Кол-во: 10.00000

"Позиция 23" "Щит металлический Габариты - 395 х 310 х 150 мм." Кол-во: 10.00000

"Позиция 24" "Щит металлический Габариты - 270 х 210 х 140 мм." Кол-во: 10.00000

"Позиция 25" "Шкаф настенный" Кол-во: 4.00000

"Позиция 26" "Стремянка вес 5 кг" Кол-во: 3.00000

"Позиция 27" "Стремянка вес 4 кг" Кол-во: 2.00000

"Позиция 28" "Набор картриджей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 29" "Клавиатура и мышь" Кол-во: 3.00000

"Позиция 30" "Клавиатура" Кол-во: 2.00000

"Позиция 31" "Мышь" Кол-во: 2.00000

"Позиция 32" "Адаптер сетевой" Кол-во: 2.00000

"Позиция 33" "Wi-Fi адаптер" Кол-во: 2.00000

"Позиция 34" "Вандалостойкая камера" Кол-во: 3.00000

"Позиция 35" "Кулер" Кол-во: 4.00000

"Позиция 36" "Контроллер" Кол-во: 1.00000

"Позиция 37" "Адаптер" Кол-во: 2.00000

"Позиция 38" "Патч-корд UTP, CAT.5e, 10м" Кол-во: 50.00000

"Позиция 39" "Стяжка размер 450x4.8мм, цвет белый" Кол-во: 4.00000

"Позиция 40" "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 7,2 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 128.00000

"Позиция 41" "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 4,5 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 40.00000

"Позиция 42" "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 4,5 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 48.00000

"Позиция 43" "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 20-ти часового разряда - 12 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 6.00000

"Позиция 44" "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Емкость батареи - 17 Ач, Номинальное напряжние - 12 В, Количество батарей в сборке - 2 шт" Кол-во: 4.00000

"Позиция 45" "Аккумуляторная батарея Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 18 Ач, Номинальное напряжние - 12 В, Количество батарей в сборке - 4 шт, Линейне напряжение сборки батарей - 48 В" Кол-во: 10.00000

"Позиция 46" "Аккумулятор Количество элементов в одной батарее - 3, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 8 Ач, Номинальное напряжение - 6 В" Кол-во: 4.00000

"Позиция 47" "Аккумулятор Количество элементов в одной батарее - 6, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 9 Ач, Номинальное напряжение - 12 В" Кол-во: 4.00000

"Позиция 48" "Жесткий диск скорость вращения шпинделя не менее не менее 10 000 об/мин" Кол-во: 2.00000

"Позиция 49" "Жесткий диск скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин" Кол-во: 2.00000

"Позиция 50" "Жесткий диск Тип - HDD Назначение – серверный, Форм-фактор - 2,5 дюйма" Кол-во: 2.00000

"Позиция 51" "Жесткий диск Тип – HDD, Назначение – серверный, Форм-фактор – 3,5 дюйма, Номинальный объем не менее 300 GB" Кол-во: 6.00000

"Позиция 52" "Жесткий диск Тип – HDD, Назначение – серверный, Форм-фактор – 3,5 дюйма, Номинальный объем не менее 1000 GB" Кол-во: 2.00000

"Позиция 53" "Жесткий диск Форм-фактор – 3,5 дюйма, объем накопителя не менее 1 Тб, буфер памяти накопителя не менее 128 Mб" Кол-во: 3.00000

"Позиция 54" "Накопитель" Кол-во: 6.00000

"Позиция 55" "Внешний жесткий диск" Кол-во: 2.00000

"Позиция 56" "Салазки" Кол-во: 20.00000

"Позиция 57" "Блок питания Тип блока питания - серверный, Должна быть возможность для горячей замены, Совместимость с серверами IBM xSeries 3550, Мощность блока питания - 670 Вт" Кол-во: 1.00000

"Позиция 58" "Блок питания тип блока питания - серверный, система охлаждения - вентилятор 1 шт., требуется защита от короткого замыкания (SCP), мощность блока питания - 550 Вт." Кол-во: 1.00000

"Позиция 59" "Блок питания Тип блока питания - серверный, Количество блоков питания - 1 шт., Номинальная мощность - 740 Вт, Тип PFC - Активный, Система охлаждения - Один вентилятор" Кол-во: 1.00000

"Позиция 60" "Блок питания Форм-фактор - ATX, Количество блоков питания - 1 шт., Номинальная мощность - 650 Вт, Тип PFC - Активный, Требуется наличие активной системы охлаждения" Кол-во: 3.00000

"Позиция 61" "Инструмент обжимной" Кол-во: 2.00000

"Позиция 62" "Пассатижи" Кол-во: 2.00000

"Позиция 63" "Универсальные ножницы" Кол-во: 3.00000

"Позиция 64" "Ключи гаечные" Кол-во: 1.00000

"Позиция 65" "KVM консоль" Кол-во: 1.00000

"Позиция 66" "KVM переключатель" Кол-во: 1.00000

"Позиция 67" "Процессорный модуль" Кол-во: 10.00000

"Позиция 68" "Патч-корд UTP, CAT.5e, 20м" Кол-во: 10.00000

"Позиция 69" "Патч-корд UTP, CAT.5e, 1,5м" Кол-во: 200.00000

"Позиция 70" "Патч-корд UTP, CAT.5e, 2м" Кол-во: 200.00000