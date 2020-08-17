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    Главная / Торги / поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

    поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:3017.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388367Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009388367

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 15:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Договор_поставки_комп.оборуд.__инструм.и_расход.мат.doc

    Обоснование_цены_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388367Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования, инструментов и расходных материалов для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    2 043 694,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового разряда - 6 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 2"

    "Карта памяти"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Сетевая карта"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Блок управления"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового разряда не менее 9 Ач, Номинальное напряжение - 6 В"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 6"

    "Стяжка размер 100x2.5 мм, цвет черный"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 7"

    "Стяжка размер 150x3.6 мм, цвет черный"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 8"

    "Стяжка размер 200x3.6 мм, цвет черный"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 9"

    "Стяжка размер 250x3.6 мм, цвет белый"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 10"

    "Изолента"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 11"

    "Площадка самоклеющаяся длина – 27.7 мм; ширина – 27.7 мм"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 12"

    "Площадка самоклеющаяся длина – 19 мм; ширина – 19 мм"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 13"

    "Саморез размер 3.8 мм.х35 мм"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Саморез размер 3.8 мм.х45 мм"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Саморез размер 3.8 мм.х25 мм"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Дюбель ''ёжик''"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 17"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 18"

    "Розетка габариты 71.45 x 64.5 x 25.2 мм."

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 19"

    "Розетка габариты 47x64.5x25.2 мм"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 20"

    "Коннектор"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 21"

    "Электронный ленточный принтер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 22"

    "Лента для термопринтера"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 23"

    "Щит металлический Габариты - 395 х 310 х 150 мм."

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 24"

    "Щит металлический Габариты - 270 х 210 х 140 мм."

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 25"

    "Шкаф настенный"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 26"

    "Стремянка вес 5 кг"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 27"

    "Стремянка вес 4 кг"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 28"

    "Набор картриджей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Клавиатура и мышь"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 30"

    "Клавиатура"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 31"

    "Мышь"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 32"

    "Адаптер сетевой"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 33"

    "Wi-Fi адаптер"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 34"

    "Вандалостойкая камера"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 35"

    "Кулер"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 36"

    "Контроллер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 37"

    "Адаптер"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 38"

    "Патч-корд UTP, CAT.5e, 10м"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 39"

    "Стяжка размер 450x4.8мм, цвет белый"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 40"

    "Аккумулятор Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 7,2 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 128.00000

    "Позиция 41"

    "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 4,5 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 42"

    "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 10-часового рзряда - 4,5 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 48.00000

    "Позиция 43"

    "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная емкость при токе 20-ти часового разряда - 12 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 44"

    "Аккумулятор Количество элемнтов в одной батарее - 6, Емкость батареи - 17 Ач, Номинальное напряжние - 12 В, Количество батарей в сборке - 2 шт"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 45"

    "Аккумуляторная батарея Количество элемнтов в одной батарее - 6, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 18 Ач, Номинальное напряжние - 12 В, Количество батарей в сборке - 4 шт, Линейне напряжение сборки батарей - 48 В"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 46"

    "Аккумулятор Количество элементов в одной батарее - 3, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 8 Ач, Номинальное напряжение - 6 В"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 47"

    "Аккумулятор Количество элементов в одной батарее - 6, Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 9 Ач, Номинальное напряжение - 12 В"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 48"

    "Жесткий диск скорость вращения шпинделя не менее не менее 10 000 об/мин"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 49"

    "Жесткий диск скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 50"

    "Жесткий диск Тип - HDD Назначение – серверный, Форм-фактор - 2,5 дюйма"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 51"

    "Жесткий диск Тип – HDD, Назначение – серверный, Форм-фактор – 3,5 дюйма, Номинальный объем не менее 300 GB"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 52"

    "Жесткий диск Тип – HDD, Назначение – серверный, Форм-фактор – 3,5 дюйма, Номинальный объем не менее 1000 GB"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 53"

    "Жесткий диск Форм-фактор – 3,5 дюйма, объем накопителя не менее 1 Тб, буфер памяти накопителя не менее 128 Mб"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 54"

    "Накопитель"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 55"

    "Внешний жесткий диск"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 56"

    "Салазки"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 57"

    "Блок питания Тип блока питания - серверный, Должна быть возможность для горячей замены, Совместимость с серверами IBM xSeries 3550, Мощность блока питания - 670 Вт"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 58"

    "Блок питания тип блока питания - серверный, система охлаждения - вентилятор 1 шт., требуется защита от короткого замыкания (SCP), мощность блока питания - 550 Вт."

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 59"

    "Блок питания Тип блока питания - серверный, Количество блоков питания - 1 шт., Номинальная мощность - 740 Вт, Тип PFC - Активный, Система охлаждения - Один вентилятор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 60"

    "Блок питания Форм-фактор - ATX, Количество блоков питания - 1 шт., Номинальная мощность - 650 Вт, Тип PFC - Активный, Требуется наличие активной системы охлаждения"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 61"

    "Инструмент обжимной"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 62"

    "Пассатижи"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 63"

    "Универсальные ножницы"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 64"

    "Ключи гаечные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 65"

    "KVM консоль"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 66"

    "KVM переключатель"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 67"

    "Процессорный модуль"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 68"

    "Патч-корд UTP, CAT.5e, 20м"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 69"

    "Патч-корд UTP, CAT.5e, 1,5м"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 70"

    "Патч-корд UTP, CAT.5e, 2м"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 71"

    "Патч-корд UTP, CAT.5e, 5м"

    Кол-во: 70.00000

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    Лоты:
    1
    Регион:
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