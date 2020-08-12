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    Главная / Торги / Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008794_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение1_к_оферте_(заявке)._Форма_ТКП_(2020).xlsx

    Приложение_форма_ПКК__с_учет_требований_ГИ.docx

    Договор_поставки_типовой_крупные_объемы_поставки.zip

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Форма_Извещения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2711

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S.Klimov@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Климов Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 17:00 GMT +312.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2020 17:0012.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008794Дата и время вскрытия заявок Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008794Подведение итогов не позднее Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008794Подведение итогов не позднее Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Начальная цена

    2 549 547,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/752965/name/5f855ec3c87555.10663971

    13.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PAROC Pro Section 100 – 1000.15.20"

    Кол-во: 1384.32

    "Позиция 2"

    "PAROC Pro Section 100 – 1000.18.20"

    Кол-во: 39.56

    "Позиция 3"

    "PAROC Pro Section 100 – 1000.28.20"

    Кол-во: 669.92

    "Позиция 4"

    "PAROC Pro Section 100 – 1000.64.50"

    Кол-во: 1384.32

    "Позиция 5"

    "PAROC Pro Section 100 – 1000.70.20"

    Кол-во: 39.56

    "Позиция 6"

    "Цилиндр PAROC Pro Section 100-1000.168.100"

    Кол-во: 6.03

    "Позиция 7"

    "Цилиндр PAROC Pro Section 100-1000.219.100"

    Кол-во: 14.22

    "Позиция 8"

    "Цилиндр PAROC Pro Section 100-1000.273.110"

    Кол-во: 155.29

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