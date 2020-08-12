www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2711
Факс
--
Адрес электронной почты
S.Klimov@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Климов Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 17:00 GMT +312.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 17:0012.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008794Дата и время вскрытия заявок Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008794Подведение итогов не позднее Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цилиндров из минеральной ваты PAROC по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Начальная цена
2 549 547,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1384.32
Кол-во: 39.56
Кол-во: 669.92
Кол-во: 1384.32
Кол-во: 39.56
Кол-во: 6.03
Кол-во: 14.22
Кол-во: 155.29
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.