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Номер извещения
ГП008782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 965 471-82-11
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никульников Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 15:00 GMT +321.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008782Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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