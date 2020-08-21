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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_МКП.doc

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Договор_подряда_(по__результатам_тендера)_02.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 965 471-82-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никульников Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 15:00 GMT +321.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008782Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Atlas Copco GA 110 APF 196448 с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп» "

    Кол-во: 1

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