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Номер извещения
32009387493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции для нужд АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.08.2020 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1778
Факс
--
Адрес электронной почты
amorozov@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387493Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 10:00GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387493Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукцииНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.08.202027.08.2020 18:0027.08.2020 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009387493Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротехнической продукцииНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 11:3031.08.2020 11:3031.08.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387493Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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