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    Главная / Торги / Закупка Светодиодных ламп

    Закупка Светодиодных ламп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 11:3013.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008777Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Светодиодных лампКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Светодиодных ламп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_поставки_-_Спецсталь.doc

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_з.64813.docx

    ГП008777_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Светодиодных ламп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 11:30 GMT +313.08.2020 11:3013.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008777Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Светодиодных лампКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 11:3013.08.2020 11:3013.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008777Дата и время вскрытия заявок Закупка Светодиодных лампКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 18:3031.08.2020 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008777Подведение итогов не позднее Закупка Светодиодных лампКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Светодиодных ламп

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727301/name/5f55df57080353.57937290

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светодиодная лампа E40 150W 220V "

    Кол-во: 50

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