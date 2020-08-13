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Номер извещения
ГП008837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
металлоконструкции (закладные детали общим весом 14,347 т)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлоконструкций (закладные детали) - общий вес 14,347 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 14:00 GMT +313.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008837Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкций (закладные детали) - общий вес 14,347 тМосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 14:0025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008837Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкций (закладные детали) - общий вес 14,347 тМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоконструкций (закладные детали) - общий вес 14,347 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 0.588
Кол-во: 0.272
Кол-во: 0.196
Кол-во: 0.018
Кол-во: 0.588
Кол-во: 0.272
Кол-во: 0.196
Кол-во: 0.018
Кол-во: 10.803
Кол-во: 0.098
Кол-во: 0.049
Кол-во: 0.174
Кол-во: 0.588
Кол-во: 0.272
Кол-во: 0.196
Кол-во: 0.019
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