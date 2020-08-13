металлоконструкции (закладные детали общим весом 14,347 т)

"Позиция 9" "М/к закладного изделия ЗД1 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.135.0003.0000.000-АС л. 24, в составе: Пруток МД-16х360-А500С ГОСТ 34028-2016, Лист 10, Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 34 Дж/см2 при темп. испытаний минус 40°С"

Кол-во: 10.803