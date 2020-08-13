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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:3013.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387449Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    466

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200807_ТК_ШХ_Типовая_ДПКО_SAP.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 968 813-00-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ov.bolshunov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Большунов Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387449Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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