на право заключения договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009387449 Уникальный номер закупки Номер закупки 466 Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по внедрению информационной системы SAP ERP на платформе SAP HANA в ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 200807_ТК_ШХ_Типовая_ДПКО_SAP.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Почтовый адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Контактный телефон +7 968 813-00-39 Факс -- Адрес электронной почты ov.bolshunov@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Большунов Олег Валерьевич Место рассмотрения предложений 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru