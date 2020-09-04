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    Главная / Торги / Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений - котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго»

    Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений - котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008772Дата и время окончания срока приема заявок Имущество: нежилые помещения - котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м, КН 23:38:0108066:210, инв. № 00-001046. Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений - котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.

    Номер извещения

    ГП008772

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Имущество: нежилые помещения - котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м, КН 23:38:0108066:210, инв. № 00-001046. Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.

    Начальная цена

    436000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    43600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-08-2020 12:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_АП_151_Котельная_Армавир_С_Перовской.doc

    Проект_Договора_(согласована_версия_2).doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    51500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дячук Артём Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    mikhailenkova.nv@gpte.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 207-01-05 доб. 2331

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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