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Номер извещения
ГП008769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
irina.fedorova3@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ирина Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008769Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭРБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008769Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭРБалашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008769Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭРБалашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку труб_проект ИТЭР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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