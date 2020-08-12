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Номер извещения
ГП008797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2711
Факс
--
Адрес электронной почты
S.Klimov@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Климов Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 17:00 GMT +312.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 17:0012.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008797Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008797Подведение итогов не позднее Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».
Начальная цена
492 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 512
Кол-во: 15
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 27
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