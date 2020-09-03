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Номер извещения
32009387402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кондиционеров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Контактный телефон
+7 4752 71-80-32
Факс
Адрес электронной почты
g.nepushkina@tamrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непушкина Галина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондиционеров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондиционеров
Начальная цена
142 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Тамбов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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