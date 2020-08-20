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Номер извещения
ГП008765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насоса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 922 476-83-68
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
ADenisenko@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисенко Андрей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насоса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 19:00 GMT +320.08.2020 19:0020.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008765Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насосаМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 19:0020.08.2020 19:0020.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008765Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насосаМосква
Подведение итогов не позднее
24.11.2020 19:0024.11.2020 19:0024.11.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008765Подведение итогов не позднее выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насосаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставку автоматизированной линии сборки и сварки корпуса насоса
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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