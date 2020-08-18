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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009391610
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 15:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Почтовый адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Контактный телефон
863249-76-63
Факс
--
Адрес электронной почты
f0611105@RostovRegionGaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камарго Анна Нет
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
536 540,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Адрес местонахождения
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 96.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 70.00000
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