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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Поставка офисной бумаги для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387420Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Приложение_к_Документации_№2_Техническая_часть_в_Редакции_№1.doc

    Извещение_об_осуществлении_маркетинговых_исследований_в_электронной_форме.docx

    Приложение_к_Документации_№1_Проект_договора.doc

    Документация_об_осуществлении_маркетинговых_исследований_в_электронной_форме.docx

    Приложение_к_Документации_№3_Методика_оценки.DOC

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Контактный телефон

    +7 4752 71-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.nepushkina@tamrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непушкина Галина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387420Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги

    Начальная цена

    384 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714280/name/5f3d1168843541.69954942

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 1600.00000

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