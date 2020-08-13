на право заключения договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009387447 Уникальный номер закупки Номер закупки 465 Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 200807_ТК_ШХ_0.4_Типовая_ДПКО_ПОЖ.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Почтовый адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Контактный телефон +7 926 029-82-41 Факс -- Адрес электронной почты av.korolev@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Королёв Алексей Викторович Место рассмотрения предложений 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru