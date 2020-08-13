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Номер извещения
32009387447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
07.08.2020 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 926 029-82-41
Факс
--
Адрес электронной почты
av.korolev@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Королёв Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
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Заключение договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387447Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на оказание услуг по откачке, транспортированию к месту утилизации/обезвреживания, по утилизации/обезвреживанию отходов III класса опасности, образующихся при обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью (отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, код по ФККО - 9 23 211 11 31 3)/при мойке наружной поверхности воздушных судов (воды от мойки авиационной техники, загрязненной алкилсульфатами, код по ФККО - 9 23 281 11 32 3), по очистке емкостей временного накопления, расположенных на территории аэропорта Шереметьево
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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