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Номер извещения
ГП008954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка гофрокартона,уголков из гофрокартона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-52-23
Факс
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Адрес электронной почты
YuliyaChernysheva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышева Юлия Артуровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка гофрокартона,уголков из гофрокартона ,согласно тех.задания цеха и документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008954Дата и время окончания срока приема заявок Покупка гофрокартона,уголков из гофрокартона ,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 11:0014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008954Подведение итогов не позднее Покупка гофрокартона,уголков из гофрокартона ,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка гофрокартона,уголков из гофрокартона ,согласно тех.задания цеха и документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
Кол-во: 21000
Кол-во: 21000
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