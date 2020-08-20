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Номер извещения
ГП008780
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14079
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Mariya.Bryksina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брыксина Мария Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008780Дата и время окончания срока приема заявок Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008780Дата и время вскрытия заявок Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 12:0014.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008780Подведение итогов не позднее Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 56
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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