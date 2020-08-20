Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Несущая конструкция, состоящая из: тройника для комплекта спасаемого, редуктора, ременной и шланговой системы, манометра и сигнального свистка, для дыхательного аппарата на сжатом воздухе" Кол-во: 12

"Позиция 2" "Легочный автомат с избыточным давлением со штекерным соединением, для дыхательного аппарата на сжатом воздухе" Кол-во: 12

"Позиция 3" "Полнолицевая панорамная маска для дыхательного аппарата на сжатом воздухе" Кол-во: 56

"Позиция 4" "Спасательное устройство капюшонного типа, совместимое с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе" Кол-во: 12

"Позиция 5" "Баллон металлокомпозитный для дыхательного аппарата на сжатом воздухе (в т.ч. резерв)" Кол-во: 24

"Позиция 6" "Планшет поста безопасности ГДЗС (контроль звеньев)" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Ствол пожарный ручной "Электрический ствол"" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Ствол пожарный ручной "Ствол-крот"" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ 1, износостойкий, климатического исполнения - морозостойкий, длиной 20 метров в комплекте с головками напорными соединительными рукавными" Кол-во: 50

"Позиция 10" "Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ 1, износостойкий, климатического исполнения - морозостойкий, длиной 20 метров в комплекте с головками напорными соединительными рукавными" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Стационарный воздушный электрический компрессор для одновременного наполнения 4 (четырех) баллонов для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Прибор для проверки статических параметров дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и герметичности панорамных масок" Кол-во: 2