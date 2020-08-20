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    Главная / Торги / Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

    Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008780Дата и время окончания срока приема заявок Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_по_оформлению_и_подачи_Заявок.doc

    Техническое_задание.DOCX

    Форма_договора_от_19.02.2020.7z

    Форма_коммерческого_предложения.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14079

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Mariya.Bryksina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брыксина Мария Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008780Дата и время окончания срока приема заявок Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008780Дата и время вскрытия заявок Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 12:0014.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008780Подведение итогов не позднее Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008780Подведение итогов не позднее Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для пожарно-технического вооружения / №9 от 30.07.2020

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Несущая конструкция, состоящая из: тройника для комплекта спасаемого, редуктора, ременной и шланговой системы, манометра и сигнального свистка, для дыхательного аппарата на сжатом воздухе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Легочный автомат с избыточным давлением со штекерным соединением, для дыхательного аппарата на сжатом воздухе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Полнолицевая панорамная маска для дыхательного аппарата на сжатом воздухе"

    Кол-во: 56

    "Позиция 4"

    "Спасательное устройство капюшонного типа, совместимое с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Баллон металлокомпозитный для дыхательного аппарата на сжатом воздухе (в т.ч. резерв)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Планшет поста безопасности ГДЗС (контроль звеньев)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ствол пожарный ручной "Электрический ствол""

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Ствол пожарный ручной "Ствол-крот""

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ 1, износостойкий, климатического исполнения - морозостойкий, длиной 20 метров в комплекте с головками напорными соединительными рукавными"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ 1, износостойкий, климатического исполнения - морозостойкий, длиной 20 метров в комплекте с головками напорными соединительными рукавными"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Стационарный воздушный электрический компрессор для одновременного наполнения 4 (четырех) баллонов для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прибор для проверки статических параметров дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и герметичности панорамных масок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прибор контроля качества воздуха, закачиваемого в воздушные баллоны для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (с комплектом измерительных трубок 40 шт.)"

    Кол-во: 1

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