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    Главная / Торги / приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР

    приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 19:0025.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008761Дата и время окончания срока приема заявок приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-08-20

    Наименование закупки

    приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_03-08-20.doc

    Lot_03-08-20_PRIL.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 916 986-22-49

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    TBanova@Uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Банова Татьяна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 19:00 GMT +325.08.2020 19:0025.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008761Дата и время окончания срока приема заявок приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 19:0025.08.2020 19:0025.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008761Дата и время вскрытия заявок приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2020 19:0027.10.2020 19:0027.10.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008761Подведение итогов не позднее приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202027.10.2020 19:0027.10.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008761Подведение итогов не позднее приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормоз гидравлический диско-вый СВП 54041.49.016 ОПР"

    Кол-во:

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