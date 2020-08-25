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Номер извещения
ГП008761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 916 986-22-49
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
TBanova@Uralmash-NGO.com
Ф.И.О. контактного лица
Банова Татьяна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 19:00 GMT +325.08.2020 19:0025.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008761Дата и время окончания срока приема заявок приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 19:0025.08.2020 19:0025.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008761Дата и время вскрытия заявок приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква
Подведение итогов не позднее
27.10.2020 19:0027.10.2020 19:0027.10.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008761Подведение итогов не позднее приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПРМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение тормоза гидравлического дискового СВП 54041.49.016 ОПР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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