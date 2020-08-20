www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации на право заключения договора на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение системы виртуализации серверной группы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 923 039-36-96
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Дарья Михайловна
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечеие системы виртуализации серверной группы
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008759Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на программное обеспечеие системы виртуализации серверной группыМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечеие системы виртуализации серверной группы
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.