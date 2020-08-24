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Номер извещения
32009387968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту, диагностике, техническому обслуживанию оргтехники, копировально-множительной техники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
3882245031
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki_altay@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишкина Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Горно-Алтайск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту, диагностике, техническому обслуживанию оргтехники, копировально-множительной техники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 08:0027.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387968Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту, диагностике, техническому обслуживанию оргтехники, копировально-множительной техники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств г. Горно-Алтайск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту, диагностике, техническому обслуживанию оргтехники, копировально-множительной техники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств
Начальная цена
158 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 223.00000
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