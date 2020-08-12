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    Главная / Торги / Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008767

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008767_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    Форма_Извещения.docx

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение1_к_оферте_(заявке)._Форма_ТКП_(2020).xlsx

    Приложение_форма_ПКК__с_учет_требований_ГИ.docx

    Договор_поставки_типовой_крупные_объемы_поставки.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2711

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S.Klimov@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Климов Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 17:00 GMT +312.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2020 17:0012.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008767Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008767Подведение итогов не позднее Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008767Подведение итогов не позднее Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/752925/name/5f855760208105.40836328

    13.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 10"

    "Винт М 8х25 п/к. оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 11"

    "Гайка М8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 12"

    "Шайба гровер.Ф8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 13"

    "Шайба Ф8 оц."

    Кол-во: 1136

    "Позиция 14"

    "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 17"

    "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 23"

    "Винт М 8х25 п/к. оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 24"

    "Гайка М8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 25"

    "Шайба гровер.Ф8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 26"

    "Шайба Ф8 оц."

    Кол-во: 1136

    "Позиция 27"

    "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 31"

    "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 36"

    "Винт М 8х25 п/к. оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 37"

    "Гайка М8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 38"

    "Шайба гровер.Ф8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 39"

    "Шайба Ф8 оц."

    Кол-во: 1136

    "Позиция 40"

    "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 43"

    "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 44"

    "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 49"

    "Винт М 8х25 п/к. оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 50"

    "Гайка М8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 51"

    "Шайба гровер.Ф8 оц."

    Кол-во: 568

    "Позиция 52"

    "Шайба Ф8 оц."

    Кол-во: 1136

    "Позиция 53"

    "Кабель ВБШвнг(А)-0.66 5х6ок(N,PE)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Труба жесткая нержавеющая сталь внеш. Диаметр 32мм. УХЛ1. 6700-32L3"

    Кол-во: 70

    "Позиция 55"

    "Муфта труба-труба ном. Диаметр трубы 32мм УХЛ1. 6110-40"

    Кол-во: 17

    "Позиция 56"

    "Оконцеватель 32мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 57"

    "Хомутик С439"

    Кол-во: 70

    "Позиция 58"

    "Трубка термоусаживаемая CFM 70/25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Z-профиль К-239 цУТ1,5 ТУ 36-1434-82"

    Кол-во: 14

    "Позиция 60"

    "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N Vigi 3P+N AC 30mA C25A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кабель ВБШвнг(А)-0.66 5х6ок(N,PE)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Труба жесткая нержавеющая сталь внеш. Диаметр 32мм. УХЛ1. 6700-32L3"

    Кол-во: 70

    "Позиция 64"

    "Муфта труба-труба ном. Диаметр трубы 32мм УХЛ1. 6110-40"

    Кол-во: 17

    "Позиция 65"

    "Оконцеватель 32мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 66"

    "Хомутик С439"

    Кол-во: 70

    "Позиция 67"

    "Трубка термоусаживаемая CFM 70/25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Z-профиль К-239 цУТ1,5 ТУ 36-1434-82"

    Кол-во: 14

    "Позиция 69"

    "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N Vigi 3P+N AC 30mA C25A"

    Кол-во: 1

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    Регион:
    Ленинградская область
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