Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка элементов кабеленесущей системы (КНС), дополнительная потребность по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

Цена договора и требования к обеспечению

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Требования к документации

125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

АО ГИПРОКИСЛОРОД Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 4" "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 5" "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5" Кол-во: 142

"Позиция 10" "Винт М 8х25 п/к. оц." Кол-во: 568

"Позиция 11" "Гайка М8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 12" "Шайба гровер.Ф8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 13" "Шайба Ф8 оц." Кол-во: 1136

"Позиция 14" "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 17" "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 18" "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5" Кол-во: 142

"Позиция 23" "Винт М 8х25 п/к. оц." Кол-во: 568

"Позиция 24" "Гайка М8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 25" "Шайба гровер.Ф8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 26" "Шайба Ф8 оц." Кол-во: 1136

"Позиция 27" "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 28" "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 30" "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 31" "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5" Кол-во: 142

"Позиция 36" "Винт М 8х25 п/к. оц." Кол-во: 568

"Позиция 37" "Гайка М8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 38" "Шайба гровер.Ф8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 39" "Шайба Ф8 оц." Кол-во: 1136

"Позиция 40" "Лоток ЛМ перфорированный УТ1,5 150x100 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 41" "Крышка лотка КЛ УТ1,5 150x20 мм (L=2000 мм)" Кол-во: 50

"Позиция 42" "Лоток угловой для поворота трассы на 90° КГ150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 43" "Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° КЛУ150-90 УТ1,5" Кол-во: 21

"Позиция 44" "Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° КС150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° КЛС150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° КП150х100 90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° КЛП150-90 УТ1,5" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Соединитель лотковый СЛ240х100 УТ1,5" Кол-во: 142

"Позиция 49" "Винт М 8х25 п/к. оц." Кол-во: 568

"Позиция 50" "Гайка М8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 51" "Шайба гровер.Ф8 оц." Кол-во: 568

"Позиция 52" "Шайба Ф8 оц." Кол-во: 1136

"Позиция 53" "Кабель ВБШвнг(А)-0.66 5х6ок(N,PE)" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Труба жесткая нержавеющая сталь внеш. Диаметр 32мм. УХЛ1. 6700-32L3" Кол-во: 70

"Позиция 55" "Муфта труба-труба ном. Диаметр трубы 32мм УХЛ1. 6110-40" Кол-во: 17

"Позиция 56" "Оконцеватель 32мм" Кол-во: 17

"Позиция 57" "Хомутик С439" Кол-во: 70

"Позиция 58" "Трубка термоусаживаемая CFM 70/25" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Z-профиль К-239 цУТ1,5 ТУ 36-1434-82" Кол-во: 14

"Позиция 60" "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N Vigi 3P+N AC 30mA C25A" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Кабель ВБШвнг(А)-0.66 5х6ок(N,PE)" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Труба жесткая нержавеющая сталь внеш. Диаметр 32мм. УХЛ1. 6700-32L3" Кол-во: 70

"Позиция 64" "Муфта труба-труба ном. Диаметр трубы 32мм УХЛ1. 6110-40" Кол-во: 17

"Позиция 65" "Оконцеватель 32мм" Кол-во: 17

"Позиция 66" "Хомутик С439" Кол-во: 70

"Позиция 67" "Трубка термоусаживаемая CFM 70/25" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Z-профиль К-239 цУТ1,5 ТУ 36-1434-82" Кол-во: 14

"Позиция 69" "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл" Кол-во: 5