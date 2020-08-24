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Номер извещения
ГП008758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорно-пломбировочные устройства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 812 499-18-83 доб. 6612
Адрес электронной почты
gpnl@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ООО "ГПН-Логистика"
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорно-пломбировочные устройства
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 20:00 GMT +324.08.2020 20:0024.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008758Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-пломбировочные устройстваМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Запорно-пломбировочные устройства
Официальный сайт, на котором размещена документация
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