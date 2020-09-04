Наименование процедуры Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи комплекса имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго»

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Тверская область

Номер извещения ГП008756

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Движимое и недвижимое имущество в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.

Начальная цена 811488980.39

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 10000000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок