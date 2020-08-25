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    Главная / Торги / Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300

    Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387124Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_запроса_предложений_на_предоставления_технического_обслуживания_хо.DOCX

    Изменения_в__документацию.docx

    32009387124_рассмотрения.pdf

    32009387124_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387124Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 12:3025.08.2020 12:3025.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387124Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2020 18:0008.09.2020 18:0008.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387124Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.09.202008.09.2020 18:0008.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387124Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание холодильного оборудования Geoclima TMA 1200 и TMA 1300

    Начальная цена

    3 157 016,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728610/name/5f578a27779616.00662309

    08.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728611/name/5f578a2b18e721.37207601

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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