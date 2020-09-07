Наименование процедуры Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества:незавершённого строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он расположен, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3. Собственник: АО «Золотая горка-один»

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3

Номер извещения ГП008751

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, в составе, указанном в Таблице № 1 Документации настоящего извещения, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м

Начальная цена 54390000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 5439000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок