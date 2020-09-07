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Наименование процедуры
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества:незавершённого строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он расположен, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3. Собственник: АО «Золотая горка-один»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3
Номер извещения
ГП008751
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, в составе, указанном в Таблице № 1 Документации настоящего извещения, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м
Начальная цена
54390000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5439000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 11:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 11:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, в составе, указанном в Таблице № 1 Документации настоящего извещения, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5446900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Шейфер Екатерина Анатольевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zg@hiteks.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 383 238-39-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630112, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, А101
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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