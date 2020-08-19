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    Главная / Торги / Поставка мебели металлической

    Поставка мебели металлической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387066Дата и время окончания срока приема заявок Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    55-16/2020

    Наименование закупки

    Поставка мебели металлической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.PDF

    извещение.docx

    документация.doc

    Проект_договора.doc

    Форма_7_Коммерческое_предложение.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 35251 1-79-60 доб. 163

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shav@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шманов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мебель металлическая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:59 GMT +319.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387066Дата и время окончания срока приема заявок Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387066Дата и время вскрытия заявок Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2020 16:3024.08.2020 16:3024.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387066Подведение итогов не позднее Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 16:3024.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387066Подведение итогов не позднее Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мебель металлическая

    Начальная цена

    613 455,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719304/name/5f43a47ae196f1.96445347

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели"

    Кол-во: 545.00000

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