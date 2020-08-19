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Номер извещения
32009387066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели металлической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Почтовый адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Контактный телефон
+7 35251 1-79-60 доб. 163
Факс
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Адрес электронной почты
shav@chsetgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шманов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мебель металлическая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:59 GMT +319.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387066Дата и время окончания срока приема заявок Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387066Дата и время вскрытия заявок Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 16:3024.08.2020 16:3024.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387066Подведение итогов не позднее Мебель металлическая Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель металлическая
Начальная цена
613 455,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 545.00000
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