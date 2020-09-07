Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Объект недвижимого имущества: Мачта связи высотой 60м. Обеспечение связи (запись о регистрации от 12.03.2002 № 89-01/10-4/2002-266); Мачта состоит из алюминиевого ствола собранного из отдельных секций заводского изготовления (11 штук) раскрепленного тремя ярусами оттяжек из стальных канатов Ø 16,5 мм. по трем направлениям: 1 ярус – на высоте 15,795м., 2 ярус – на высоте 35,740м., 3 ярус – на высоте 55,0м. от фундамента мачты и на расстоянии 34,575м. от центра конструкции. Фундамент под ствол состоит из балансного ростверка, опирающегося на 4 сваи трубчатого сечения d=325мм. Антенные фундаменты оттяжек по направлениям 1 и 2 – сваи d=325мм. соединенные между собой стальными листами, а по направлению 3 антенный фундамент представляет собой опору высотой – 12м., которая опирается на три сваи трубчатого сечения d=325мм. На оттяжках имеются гасители вибраций и стяжные муфты. Объект движимого имущества: Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – Оконечная релейная станция 2 «Профилакторий». Оконечная радиорелейная станция состоит из двух радиорелейных станций «Флокс-2» состоящих из: - внешнего модуля приемо-передатчика, параболической антенны d=1,2м с комплектом кабелей с излучателем; - аппаратуры внутреннего размещения (модемов), которая устанавливается в существующих обогреваемых помещениях узлов связи. Релейные станции предназначены для приема - передачи информации. Потребляемая мощность – 2кВт., мощность передатчика - 0,2Вт., частота передач -2 259 МГц