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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Собственник: ПАО «Газпром»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Собственник: ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 18:0007.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008749Дата и время окончания срока приема заявок «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Имущество реализуется единым лотомМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Собственник: ПАО «Газпром»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км

    Номер извещения

    ГП008749

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Имущество реализуется единым лотом

    Начальная цена

    1464001.2

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    122000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-08-2020 11:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_акт_приемки-передачи.doc

    ПРИЛ._2_ИС_ПОЛНОЕ_Мачта_связи_для_сайта.doc

    Проект_договора_купли-продажи.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объект недвижимого имущества: Мачта связи высотой 60м. Обеспечение связи (запись о регистрации от 12.03.2002 № 89-01/10-4/2002-266); Мачта состоит из алюминиевого ствола собранного из отдельных секций заводского изготовления (11 штук) раскрепленного тремя ярусами оттяжек из стальных канатов Ø 16,5 мм. по трем направлениям: 1 ярус – на высоте 15,795м., 2 ярус – на высоте 35,740м., 3 ярус – на высоте 55,0м. от фундамента мачты и на расстоянии 34,575м. от центра конструкции. Фундамент под ствол состоит из балансного ростверка, опирающегося на 4 сваи трубчатого сечения d=325мм. Антенные фундаменты оттяжек по направлениям 1 и 2 – сваи d=325мм. соединенные между собой стальными листами, а по направлению 3 антенный фундамент представляет собой опору высотой – 12м., которая опирается на три сваи трубчатого сечения d=325мм. На оттяжках имеются гасители вибраций и стяжные муфты. Объект движимого имущества: Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – Оконечная релейная станция 2 «Профилакторий». Оконечная радиорелейная станция состоит из двух радиорелейных станций «Флокс-2» состоящих из: - внешнего модуля приемо-передатчика, параболической антенны d=1,2м с комплектом кабелей с излучателем; - аппаратуры внутреннего размещения (модемов), которая устанавливается в существующих обогреваемых помещениях узлов связи. Релейные станции предназначены для приема - передачи информации. Потребляемая мощность – 2кВт., мощность передатчика - 0,2Вт., частота передач -2 259 МГц

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    129900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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