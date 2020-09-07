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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Собственник: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км
Номер извещения
ГП008749
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
«Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км. Имущество реализуется единым лотом
Начальная цена
1464001.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
122000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 11:14 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект недвижимого имущества: Мачта связи высотой 60м. Обеспечение связи (запись о регистрации от 12.03.2002 № 89-01/10-4/2002-266); Мачта состоит из алюминиевого ствола собранного из отдельных секций заводского изготовления (11 штук) раскрепленного тремя ярусами оттяжек из стальных канатов Ø 16,5 мм. по трем направлениям: 1 ярус – на высоте 15,795м., 2 ярус – на высоте 35,740м., 3 ярус – на высоте 55,0м. от фундамента мачты и на расстоянии 34,575м. от центра конструкции. Фундамент под ствол состоит из балансного ростверка, опирающегося на 4 сваи трубчатого сечения d=325мм. Антенные фундаменты оттяжек по направлениям 1 и 2 – сваи d=325мм. соединенные между собой стальными листами, а по направлению 3 антенный фундамент представляет собой опору высотой – 12м., которая опирается на три сваи трубчатого сечения d=325мм. На оттяжках имеются гасители вибраций и стяжные муфты. Объект движимого имущества: Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – Оконечная релейная станция 2 «Профилакторий». Оконечная радиорелейная станция состоит из двух радиорелейных станций «Флокс-2» состоящих из: - внешнего модуля приемо-передатчика, параболической антенны d=1,2м с комплектом кабелей с излучателем; - аппаратуры внутреннего размещения (модемов), которая устанавливается в существующих обогреваемых помещениях узлов связи. Релейные станции предназначены для приема - передачи информации. Потребляемая мощность – 2кВт., мощность передатчика - 0,2Вт., частота передач -2 259 МГц
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
129900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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