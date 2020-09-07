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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: объекты недвижимого (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (совместные торги). Собственники: ПАО «Газпром» (8 объектов Имущества), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 объекта Имущества). Имущество представляет собой электростанцию собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты находятся в рабочем состоянии. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) оформлено право аренды до 11 ноября 2058 года
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25
Номер извещения
ГП008747
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Объекты недвижимого (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – Имущество), в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение № 1). Имущество представляет собой электростанцию собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты находятся в рабочем состоянии. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) оформлено право аренды до 11 ноября 2058 года
Начальная цена
37200000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3100000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 11:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3107900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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