Наименование процедуры Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: объекты недвижимого (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (совместные торги). Собственники: ПАО «Газпром» (8 объектов Имущества), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 объекта Имущества). Имущество представляет собой электростанцию собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты находятся в рабочем состоянии. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) оформлено право аренды до 11 ноября 2058 года

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25

Номер извещения ГП008747

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Объекты недвижимого (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – Имущество), в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение № 1). Имущество представляет собой электростанцию собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты находятся в рабочем состоянии. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) оформлено право аренды до 11 ноября 2058 года

Начальная цена 37200000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 3100000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок