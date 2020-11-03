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    Главная / Торги / оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"

    оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.11.2020 12:0003.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008746Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008746

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0802

    Наименование закупки

    оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008746_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_эксплуатация_клининг.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2316

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    havroshin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаврошин Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    МО, г.Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.11.2020 12:00 GMT +303.11.2020 12:0003.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008746Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    03.11.2020 12:0003.11.2020 12:0003.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008746Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 09:3030.01.2021 09:3030.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008746Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 09:3030.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008746Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г.Балашиха, пр.Ленина, 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10.000

    Услуги по обслуживанию помещений комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854373/name/6030a9b26f4c05.10183895

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "эксплуатация и уборка зданий"

    Кол-во:

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