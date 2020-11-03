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Номер извещения
ГП008746
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2316
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
havroshin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаврошин Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
МО, г.Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2020 12:00 GMT +303.11.2020 12:0003.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008746Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2020 12:0003.11.2020 12:0003.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008746Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 09:3030.01.2021 09:3030.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008746Подведение итогов не позднее оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по эксплуатации и уборке объектов ПАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, г.Балашиха, пр.Ленина, 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
81.10.10.000
Документация лота
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