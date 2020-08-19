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Номер извещения
32009387073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж сплит-систем для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж сплит-систем для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж сплит-систем для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 08:0001.09.2020 08:0001.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387073Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж сплит-систем для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж сплит-систем для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
446 039,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 10
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