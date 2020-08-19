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Номер извещения
32009387007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-91-39
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поберей Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
281 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
193 838,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
279 805,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
546 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
400 266,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
276 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:59 GMT +319.08.2020 08:5919.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387007Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387007Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387007Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтув соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
278 533,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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