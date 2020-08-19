Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009387007 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР Юридический адрес 625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, - Почтовый адрес 625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, - Контактный телефон +7 3452 28-91-39 Факс -- Адрес электронной почты GOZD@sever04.ru Ф.И.О. контактного лица Поберей Юлия Николаевна Место рассмотрения предложений в соответствии с документацией Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru