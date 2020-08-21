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Номер извещения
ГП008744
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
Почтовый адрес
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
Контактный телефон
+7 495 108-12-99
Факс
--
Адрес электронной почты
mpanov@ecowm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов Максим Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО "ЭкоЛайф"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО "ЭкоЛайф"Химки
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008744Дата и время вскрытия заявок Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО "ЭкоЛайф"Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО "ЭкоЛайф"
Начальная цена
21 393 846,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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