Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на торги имущество: 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Собственник имущества: ПАО «Газпром». Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м оформлено право аренды до 19.10.2021 г.

Лот 1