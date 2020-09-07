www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на торги имущество: 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Собственник имущества: ПАО «Газпром». Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м оформлено право аренды до 19.10.2021 г.
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60
Номер извещения
ГП008743
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м. оформлено право аренды до 19.10.2021
Начальная цена
136639431.6
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
11000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 10:52 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 12:00
Дата и время проведения
09.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна»
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
11007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.