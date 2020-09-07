Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на торги имущество: 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Собственник имущества: ПАО «Газпром». Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м оформлено право аренды до 19.10.2021 г.

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на торги имущество: 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Собственник имущества: ПАО «Газпром». Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м оформлено право аренды до 19.10.2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 18:0007.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008743Дата и время окончания срока приема заявок 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м. оформлено право аренды до 19.10.2021 МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на торги имущество: 14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Собственник имущества: ПАО «Газпром». Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м оформлено право аренды до 19.10.2021 г.

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60

    Номер извещения

    ГП008743

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 60. Имущество продается единым лотом. На земельный участок (под объектами) площадью 19 221 кв.м. оформлено право аренды до 19.10.2021

    Начальная цена

    136639431.6

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    11000000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-08-2020 10:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 12:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_для_сайта_(Вертодром)_09.09.2020.doc

    Презентация_(Вертодром)_09.09.2020.docx

    Прил_к_ИС_-_ФОРМА_Информация_по_бенефициарам.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    14 объектов недвижимого имущества (служебно-пассажирское здание с навесами и гостиничным комплексом; сети наружного освещения и электроосвещения летного поля; наружные силовые сети 0,4 кВ и 6кВ, сети связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и ливневой канализации, ограждение (забор) металлическое и бетонное, вертолетная площадка, дороги и площадки (мощение)) и 147 объектов движимого имущества бывшего вертодрома «Красная Поляна»

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11007900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить