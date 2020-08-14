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Номер извещения
32009386814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, на капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
oallyamova@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллямова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386814Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009386814Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража
Начальная цена
304 960,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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