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    Главная / Торги / запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, на капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража

    запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, на капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386814Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009386814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    264

    Наименование закупки

    запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, на капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№_109_от_20.08.2020г..pdf

    Конкурс_264_УОВК_2020_Гараж.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Контактный телефон

    +7 84235 2-65-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oallyamova@ulcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллямова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Димитровград

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386814Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровград

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009386814Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386814Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений ГаражаДимитровград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт внутренней отделки бытовых помещений Гаража

    Начальная цена

    304 960,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718599/name/5f410ed7a612d3.20317251

    22.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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