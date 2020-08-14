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    Главная / Торги / Поставка продукции электротехнической

    Поставка продукции электротехнической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции электротехническойМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009386896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20-2020

    Наименование закупки

    Поставка продукции электротехнической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_№20-2020.pdf

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.docx

    Приложение_2._Техническая_часть-_Таблица_А.xls

    Документация_о_конкурентном_отборе_№20_-2020.docx

    Приложение_1.Проект_договора_.doc

    Приложение_2.Техническая_часть-Прил._к_Форме_1_ЦП_Табл._1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырчин Игорь Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции электротехнической

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386896Подведение итогов не позднее Поставка продукции электротехническойМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции электротехнической

    Начальная цена

    26 337,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714663/name/5f3e11ef6a5d88.09404617

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Розетка 1-местная для открытой установки РС20-3-ОБ с заземляющим контактом 16А "

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Розетка 2-местная для открытой установки с заземляющим контактом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Вставка плавкая ПН-2 100А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1/12зо IP31 замок окно"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "DIN-рейка перфорированная 3F 35х7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 16А 30мА "

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический однополюсный АВ-16A"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Шина N ноль на одном угловом изоляторе ШНИ-6х9-8-У1-С"

    Кол-во: 30

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