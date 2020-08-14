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    Главная / Торги / Поставка трубы ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019

    Поставка трубы ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008728

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    s.korovchenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Коровченко Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 14:00 GMT +314.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 14:0014.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008728Дата и время вскрытия заявок Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 14:3014.08.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008728Подведение итогов не позднее Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 "

    Кол-во: 7

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