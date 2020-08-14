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Номер извещения
ГП008728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
s.korovchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Коровченко Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 14:00 GMT +314.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 14:0014.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008728Дата и время вскрытия заявок Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.202014.08.2020 14:3014.08.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008728Подведение итогов не позднее Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Труба 6х1хМД 78 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 10 шт. Труба 6х1хМД 84 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2шт. Труба 6х1хМД 75 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 2 шт. Труба 6х1хМД 70 000 мм – 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13.120-401-00186619-2019 – 7 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
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