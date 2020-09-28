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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже административного здания, нежилого строения (вспомогательное здание ТУМГ) и нежилого строения (гараж) расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3. Продавец: ООО ««Газпром трансгаз Сургут».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, стр. 1,2,3
Номер извещения
ГП008729
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
- административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв. м., лит. А3, А5, А6, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 3, инв. № 100000000070; - нежилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 2, инв. № 100000000080; - нежилое строение (вспомогательное здание ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 1, инв. № 100000888170.
Начальная цена
24360000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 09:50 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2020 16:00
Дата и время проведения
30.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Административное здание, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, стр.3, является объектом культурного наследия в соответствии с приказом Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 31.01.2005 № 3. Объекты продажи расположены на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0216003:96 предоставленном на праве долгосрочной аренды ООО «Газпром трансгаз Сургут» согласно договору № 23-30/2646 аренды земельного участка от 16.11.2018. Срок аренды земельного участка с 10.12.2018 по 09.12.2067. Общая площадь земельного участка 1969 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, стр. 1,2,3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые строения (административное, гараж).
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тараканова Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Семенцов Михаил Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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