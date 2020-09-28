Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Административное здание, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, стр.3, является объектом культурного наследия в соответствии с приказом Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 31.01.2005 № 3. Объекты продажи расположены на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0216003:96 предоставленном на праве долгосрочной аренды ООО «Газпром трансгаз Сургут» согласно договору № 23-30/2646 аренды земельного участка от 16.11.2018. Срок аренды земельного участка с 10.12.2018 по 09.12.2067. Общая площадь земельного участка 1969 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, стр. 1,2,3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые строения (административное, гараж).