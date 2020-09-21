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Номер извещения
32009386632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты зданий (сооружений)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+423 312 03 213 доб. 9136
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Darya.Nesova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несова Дарья Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2020 10:00 GMT +321.09.2020 10:0021.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386632Дата и время окончания срока приема заявок Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский район
Подведение итогов не позднее
20.11.2020 10:0020.11.2020 10:0020.11.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386632Подведение итогов не позднее Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защиты
Начальная цена
2 286 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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