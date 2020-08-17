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Номер извещения
32009386484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 09:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
Почтовый адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
Контактный телефон
+7 383 241-98-02
Факс
--
Адрес электронной почты
halimullina@nrg.org.ru
Ф.И.О. контактного лица
Квашнев Виктор Петрович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты
Начальная цена
364 585,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Адрес местонахождения
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 561.00000
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