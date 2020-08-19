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    Главная / Торги / Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн

    Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 16:3019.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386454Дата и время окончания срока приема заявок Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009386454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 09:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Пакет_документов.doc

    Извещение.docx

    Протокол_№417_от_24.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386454Подведение итогов не позднее Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка накладных ультразвуковых датчиков Flexim для расходомера Fluxus поперечных волн

    Начальная цена

    6 249,60

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    07.08.2020

    Пакет документов

    07.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720289/name/5f451516dfdba4.29377610

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во:

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