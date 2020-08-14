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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного на 2020 год для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного на 2020 год для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня гранитного на 2020ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009386486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного на 2020 год для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    07.08.2020 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МИ_Щебень_07.08.2020.zip

    протокол_выбор_щебень_гранитный.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня гранитного на 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 16:00 GMT +314.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня гранитного на 2020Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 16:0014.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009386486Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня гранитного на 2020Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2020 16:0018.09.2020 16:0018.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386486Подведение итогов не позднее Поставка щебня гранитного на 2020Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 16:0018.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386486Подведение итогов не позднее Поставка щебня гранитного на 2020Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня гранитного на 2020

    Начальная цена

    4 934 790,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724531/name/5f4e5826d3b924.77553661

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебня гранитного на 2020"

    Кол-во: 1.00000

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