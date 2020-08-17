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Номер извещения
32009386390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I,
Почтовый адрес
640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I
Контактный телефон
+7 3522 41-32-96
Факс
+7 3522 46-05-84
Адрес электронной почты
123@kurganfarm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зон Артем Борисович
Место рассмотрения предложений
Курган
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Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.08.202017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009386390Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 11:0017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386390Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.202017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386390Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.
Начальная цена
8 446 666,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КУРГАНФАРМАЦИЯ
Все закупки и тендеры АО КУРГАНФАРМАЦИЯ
Адрес местонахождения
640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I,
640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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