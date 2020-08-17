Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.

    Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386390Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.КурганПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009386390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_ПД_№11.pdf

    Письмо_от_08.07.2020г._№85408.pdf

    Извещение_ЗК.doc

    Приложение_№1-форма_котировочной_заявки.doc

    Приложение_№2_-_техническое_задание.docx

    Приложение_№3_-_Договор.docx

    Раздел_ПД_№3.pdf

    Письмо_от_16.07.2020г._№91002.pdf

    Протокол_запрос_котировок_162doc.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРГАНФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНФАРМАЦИЯ

    Юридический адрес

    640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I,

    Почтовый адрес

    640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I

    Контактный телефон

    +7 3522 41-32-96

    Факс

    +7 3522 46-05-84

    Адрес электронной почты

    123@kurganfarm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зон Артем Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.08.202017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009386390Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 11:0017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386390Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386390Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.Курган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение капитального ремонта здания ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74.

    Начальная цена

    8 446 666,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КУРГАНФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНФАРМАЦИЯ

    Адрес местонахождения

    640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I,

    640000, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 91/I

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712007/name/5f3a3dc9c21f29.34975089

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить