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Номер извещения
32009386210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шин для специальной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 08:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Почтовый адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Контактный телефон
+7 3812 35-25-37
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@magnit-tko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онкурова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шин для специальной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин для специальной техники
Начальная цена
2 409 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 36.00000
Кол-во: 33.00000
Кол-во: 20.00000
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