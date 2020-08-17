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    Главная / Торги / Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газе

    Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386364Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газег.Пенза, ул.Максима Горького, 50Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009386364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    310720

    Наименование закупки

    Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    07.08.2020 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Приложение_к_Форме_1_-_КП.xlsx

    Приложение_1_-_Проект_договора.docx

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1_-_ТП.docx

    Приложение__2_-_Техническая_часть.docx

    Документация.docx

    Итоговый_протокол_№310720-1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Пенза, ул.Максима Горького, 50

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386364Подведение итогов не позднее Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газег.Пенза, ул.Максима Горького, 50

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования газобаллонного для работы на компримированном природном газе

    Начальная цена

    451 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712893/name/5f3b7adf5c2da0.43396121

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 3.00000

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