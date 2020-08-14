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    Главная / Торги / Поставка парафина нефтяного

    Поставка парафина нефтяного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка парафина нефтяногоПермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009386142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка парафина нефтяного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 08:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.DOC

    Тех_задание_приложение_к_извещению.docx

    Извещение_СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Юридический адрес

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Почтовый адрес

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Контактный телефон

    +7 342 211-36-59

    Факс

    +7 342 240-98-34

    Адрес электронной почты

    iklepikova@protonpm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепикова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка парафина нефтяного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386142Подведение итогов не позднее Поставка парафина нефтяногоПермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка парафина нефтяного

    Начальная цена

    504 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Протон-ПМ
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Адрес местонахождения

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 6.00000

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