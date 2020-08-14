Поставка картриджей для принтеров и многофункциональных устройств

Поставка картриджей для принтеров и многофункциональных устройств

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 240.00000

"Позиция 2" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 45.00000

"Позиция 3" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 12.00000

"Позиция 4" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 12.00000

"Позиция 5" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 12.00000

"Позиция 6" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 12.00000